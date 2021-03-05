Фабио Гроссо уволен с поста главного тренера «Сьона»
Швейцарский «Сьон» 5 марта на официальном сайте объявил об увольнении итальянского специалиста Фабио Гроссо с поста главного тренера команды. Решение связано с результатами команды в текущем сезоне. Клуб обещает назвать нового тренера позднее.
? ???` ???— FC Sion (@FCSion) March 5, 2021
Suite aux performances sportives li?es aux r?sultats de la premi?re ?quipe, la direction du club a d?cid? de retirer la premi?re ?quipe ? Fabio Grosso.
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«Сьон» занимает девятое из десяти мест в чемпионате Швейцарии, имея в активе 22 очка в 23 матчах. 43-летний Фабио Гроссо ранее работал в тренерском штабе молодежной команды «Ювентуса», тренировал «Бари», «Верону» и «Брешию». В качестве игрока — чемпион Италии в составе «Интера» и «Ювентуса», победитель чемпионата мира в составе сборной Италии.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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