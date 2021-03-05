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Фабио Гроссо уволен с поста главного тренера «Сьона»

20:43
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Швейцарский «Сьон» 5 марта на официальном сайте объявил об увольнении итальянского специалиста Фабио Гроссо с поста главного тренера команды. Решение связано с результатами команды в текущем сезоне. Клуб обещает назвать нового тренера позднее.

«Сьон» занимает девятое из десяти мест в чемпионате Швейцарии, имея в активе 22 очка в 23 матчах. 43-летний Фабио Гроссо ранее работал в тренерском штабе молодежной команды «Ювентуса», тренировал «Бари», «Верону» и «Брешию». В качестве игрока — чемпион Италии в составе «Интера» и «Ювентуса», победитель чемпионата мира в составе сборной Италии.

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