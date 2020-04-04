Президент УЕФА против досрочного завершения чемпионатов. Клубам Бельгии пригрозили отстранением от еврокубков

Президент УЕФА Александер Чеферин пригрозил клубам Бельгии отстранением от еврокубков из-за решения остановить сезон из-за коронавируса.

— Это неправильный путь. Солидарность — это не улица с односторонним движением, — приводит ZDF слова Чеферина. — Нельзя просить о помощи, а потом просто принять решение, которое тебе больше всего подходит.

Бельгия и те, кто думают об этом, рискуют своим участием в еврокубках в следующем сезоне. Участники определяются по результатам полностью завершившегося сезона. Поэтому досрочное завершение может вызвать сомнения относительно того, выполнены ли условия.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным CSSE, в мире коронавирус подтвержден у 1 088 878 человек. Умерших — 58 382, выздоровевших — 225 438.

По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус выявлен у 4 149 человек в 78 регионах, зарегистрированы 34 летальных случая, выздоровел 281 человек.

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