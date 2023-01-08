Президент «Бенфики» Руй Кошта подозревается в организации договорных матчей

Полиция Лиссабона ведет расследование договорных матчей с участием «Бенфики», которые, как полагает следствие, были сыграны в период с 2016 по 2020 год, сообщает Record.

Одним из подозреваемых является бывший игрок сборной Португалии Руй Кошта, сменивший Луиша Фелипе Виейру на посту президента «Бенфики». Сам Виейра, покинувший руководящую должность в 2021 году, сейчас находится под арестом.

Экс-полузащитник «Милана» и «Фиорентины» мог быть причастен к организации договорных матчей, когда занимал должность вице-президента клуба в 2020 году.

Клуб заявил о готовности предоставить все необходимые данные следствию.