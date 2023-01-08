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Сегодня, 22:28

Скалони признан лучшим тренером сборных 2022 года по версии IFFHS

Алина Савинова
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Лионель Скалони.
Фото Global Look Press

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала Лионеля Скалони лучшим тренером сборных в 2022 году.

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44-летний специалист набрал 240 очков. Скалони возглавляет сборную Аргентины с 2018 года. Под его руководством команда выиграла Кубок Америки, Финалиссиму и чемпионат мира-2022.

Вторым стал главный тренер сборной Франции Дидье Дешам, с которым французы заняли второе место на мировом первенстве в Катаре (45 очков). В тройку лидеров также вошел Валид Реграги из национальной команды Марокко, у него 30 очков.

На четвертой строчке рейтинга расположился Златко Далич (Хорватия) и Хадзиме Мориясу (Япония).

Сборная Аргентины по футболу
Лионель Скалони
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