Президент «Бенфики» Руй Кошта прокомментировал итоги матча 12-го тура чемпионата Португалии против «Белененсеша», который досрочно завершился в начале второго тайма.

«Мы сожалеем о том, что произошло. Это черная страница португальского футбола и самой страны. «Бенфика» выполнила правила, она была обязана сделать это, как и «Белененсеш». Если бы мы не появились на поле, то потеряли бы очки. Нам всем должно быть стыдно, но ни при каких обстоятельствах «Бенфика» не несет ответственности за то, что произошло. Это не приносит пользы португальскому футболу. Две организации, которые могли отложить эту игру — генеральное управление здравоохранения и лига, но они не сделали этого, и «Бенфика» тоже не могла этого сделать», — приводит слова Кошты официальный сайт клуба.

Матч «Белененсеш» — «Бенфика» был завершен досрочно, гости к моменту остановки игры вели 7:0. Им присуждена победа. Хозяева смоли выставить на игру лишь девятерых футболистов, двое из которых номинальные вратари, из-за вспышки коронавируса в команде.

После первого тайма в составе «Белененсеша» осталось семь игроков — минимальное возможное число футболистов в одной команде. Так как у «Белененсеша» оказалось меньше семи игроков, команде засчитали поражение.