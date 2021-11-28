Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва прокомментировал проведение матча 12-го тура чемпионата Португалии между «Белененсешем» и «Бенфикой».

«Что это? Я единственный, кто не понимает, почему игра не была отложена?» — написал 27-летний португалец в Twitter.

Матч «Белененсеш» — «Бенфика» был завершен досрочно, гости к моменту остановки игры вели 7:0. Хозяева смогли выставить на игру лишь девятерых футболистов, двое из которых номинальные вратари, из-за вспышки коронавируса в команде.

После первого тайма в составе «Белененсеша» осталось семь игроков — минимальное возможное число футболистов в одной команде. На 48-й минуте один из игроков команды сел на газон заявил, что травмирован. Так как у «Белененсеша» оказалось меньше семи игроков, команде засчитали поражение.