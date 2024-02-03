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3 февраля, 15:50

Представитель Лесового — об аренде в «Маккаби» из Хайфы: «Надеемся, что летом он останется»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Шахар Гринберг, представитель полузащитника «Динамо» Даниила Лесового, рассказал «СЭ» о будущем игрока в «Маккаби» из Хайфы.

— Поздравляем с переходом Лесового, эта сага длилась около месяца!

— Как вы видели, этот переход был не таким простым. Сейчас это аренда с опцией выкупа. Надеемся, что у Даниила будет получаться, и летом он останется в клубе.

Ранее пресс-служба «Динамо» сообщила, что Лесовой перешел в «Маккаби» из Хайфы на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24 и подразумевает право выкупа.

В текущем сезоне Лесовой сыграл за «Динамо» 13 матчей во всех турнирах, отличившись одной голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,8 миллиона евро.

Даниил Лесовой
ФК Динамо (Москва)
ФК Маккаби (Хайфа)
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