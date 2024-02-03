Лесовой отправил все документы для получения израильского паспорта

Шахар Гринберг, представитель полузащитника «Динамо» Даниила Лесового, рассказал «СЭ» о процессе получения израильского гражданства.

— Отправил ли Лесовой все документы, чтобы получить израильский паспорт?

— Да, так как его жена еврейка.

Ранее пресс-служба «Динамо» сообщила, что Лесовой перешел в «Маккаби» из Хайфы на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24 и подразумевает право выкупа.

В текущем сезоне Лесовой сыграл за «Динамо» 13 матчей во всех турнирах, отличившись одной голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,8 миллиона евро.