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«Порту» продлил контракт с Консейсау до 2024 года

12:35
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Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау продлил контракт, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 46-летним португальцем рассчитано до лета 2024 года.

29 апреля Консейсау был дисквалифицирован на 21 день за то, что после матча 29-го тура чемпионата Португалии с «Морейренсе» (1:1) он сказал судье: «Ты слабый и плохой человек, ты украл у нас два чемпионства. Ты вор».

Консейсау возглавляет «Порту» с июля 2017 года. По итогам сезона-2020/21 клуб занял второе место в чемпионате Португалии, уступив победу «Спортингу».

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