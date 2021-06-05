«Порту» продлил контракт с Консейсау до 2024 года
12:35
Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау продлил контракт, сообщается на официальном сайте клуба.
Соглашение с 46-летним португальцем рассчитано до лета 2024 года.
29 апреля Консейсау был дисквалифицирован на 21 день за то, что после матча 29-го тура чемпионата Португалии с «Морейренсе» (1:1) он сказал судье: «Ты слабый и плохой человек, ты украл у нас два чемпионства. Ты вор».
Консейсау возглавляет «Порту» с июля 2017 года. По итогам сезона-2020/21 клуб занял второе место в чемпионате Португалии, уступив победу «Спортингу».
? ???????? ????????...— FC Porto (@FCPorto) June 5, 2021
??FC Porto e S?rgio Concei??o renovam contrato#FCPorto #ComoN?sUmDeN?s pic.twitter.com/UT84q4XLg1
Читайте также
Карьера суперзвезды подходит к концу? Малкин ложится на операцию и пропустит начало следующего сезона
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю