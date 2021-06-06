Бенитес может возглавить «Фенербахче»
6 июня 2021, 08:54
Рафаэль Бенитес может стать главным тренером «Фенербахче» уже в ближайшее время, сообщает Marca.
Турецкий клуб и испанский специалист находятся на продвинутой стадии переговоров.
Бенитес с 2019 года работал в клубе суперлиги Китая «Далянь Про», но в январе 2021 разорвал контракт с клубом.
Тренер заявил, что главной причиной такого поступка стала пандемия коронавирусной инфекции, специалист хочет находиться рядом со своей семьей.
Читайте также
0
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю