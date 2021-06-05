«Колон» впервые в истории выиграл Кубок аргентинской лиги

«Колон» разгромил «Расинг» в финале Кубка аргентинской лиги (3:0). Первый тайм обошелся без голов, а во второй половине команда Эдуардо Домингеса забила три безответных смяча.

Впервые в истории «Колон» выиграл трофей на высшем уровне Аргентины.

Кубок аргентинской лиги

Финал

«Колон» — «Расинг» — 3:0 (0:0)

Голы: Алиендро, 58 (1:0). Бернарди, 72 (2:0). Кастро, 86 (3:0).