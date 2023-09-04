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Сегодня, 16:56

«Порту» подал заявление об отмене результата матча из-за использования телефона судьей

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«Порту» обратился к руководству лиги с требованием отменить результат матча 4-го тура чемпионата Португалии против «Ароки» (1:1), сообщается на официальном сайте португальского клуба.

«Действия Мигеля Ногейры представляют собой нарушение правил игры и юридическую ошибку, которая потенциально может серьезно повлиять на исход матча», — сказано в заявлении «Порту»

В матче 4-го тура чемпионата Португалии судья встречи Мигель Ногейра проверял эпизод с возможным пенальти в ворота «Ароки», но потерял связь с бригадой ВАР. После чего он созвонился с ней по мобильному телефону и отменил пенальти.

ФК Арока
ФК Порту
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