«Порту» подал заявление об отмене результата матча из-за использования телефона судьей

«Порту» обратился к руководству лиги с требованием отменить результат матча 4-го тура чемпионата Португалии против «Ароки» (1:1), сообщается на официальном сайте португальского клуба.

«Действия Мигеля Ногейры представляют собой нарушение правил игры и юридическую ошибку, которая потенциально может серьезно повлиять на исход матча», — сказано в заявлении «Порту»

В матче 4-го тура чемпионата Португалии судья встречи Мигель Ногейра проверял эпизод с возможным пенальти в ворота «Ароки», но потерял связь с бригадой ВАР. После чего он созвонился с ней по мобильному телефону и отменил пенальти.