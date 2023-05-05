Футбол
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодежная сборная России
Второй дивизион (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Олимпиада
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Игры
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 01:25

«Порту» вышел в финал Кубка Португалии

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Порту» обыграл «Фамаликан» в ответном матче 1/2 финала Кубка Португалии — 3:2 д.в. Встреча прошла на стадионе «Драгау» в Порту.

Нападающий Жондер Кадис на 21-й минуте вывел гостей вперед. «Драконам» удалось быстро отыграться благодаря реализованному Галено пенальти. После перерыва полузащитник Иван Хайме забил второй гол «Фамаликана».

Так как в первом матче «Порту» победил со счетом 2:1, командам предстояло сыграть дополнительное время. На последних минутах добавленного времени Отавиу сравнял счет, а Эванилсон забил третий мяч хозяев.

В финале турнира «Порту» встретится с «Брагой». Матч состоится 4 июня.

Футбол
ФК Порту
1
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Главный скандал межсезонья в КХЛ. Новая война «Авангарда» с топ-агентом из-за звезд
Мартен Фуркад назвал дискриминацией отстранение россиян от международных турниров
Вячеслава Зайцева похоронили в подмосковном Щелково
Захарова назвала заявления Зеленского в МУС бредом
Полиция ФРГ начала расследование утечки информации о визите Зеленского в Берлин
Песков рассказал о разрушениях после атаки беспилотников на Кремль
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Роман Еременко подписал контракт с финской «Хонкой»
Новости
RSS RSS
Все новости