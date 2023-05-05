Черчесов с «Ференцварошем» досрочно выиграл чемпионат Венгрии

«Ференцварош», который тренирует Станислав Черчесов, стал чемпионом Венгрии сезона-2022/23.

Команда завоевала трофей после того, как «Кечкемет», который занимает второе место, проиграл со счетом 0:1 «Гонведу» в 30-м туре чемпионата страны.

За 3 тура до завершения турнира у команды Черчесова 60 очков и игра в запасе, а у «Кечкемета» 51 очко. «Кечкемет» еще можно сравняться по очкам с лидером, но «Ференцварош» не потеряет первое место благодаря дополнительным показателям.

Для 59-летнего российского тренера это второй чемпионский титул в Венгрии. Для «Ференцвароша» это пятый трофей подряд и 34-й в истории.