«Порту» сыграл вничью с «Боавиштой», уступая со счетом 0:2

«Порту» в матче 19-го тура чемпионата Португалии дома сыграл вничью с «Боавиштой» со счетом 2:2.

На голы Джексона Порозо и Альберта Элиаса хозяева ответили Мехди Тарими и Сержиу Оливейры, который исполнил два пенальти и реализовал один.

После этого матча «Порту» с 41 очком занимает второе место в чемпионате Португалии, «Боавишта» с 15 очками — на предпоследнем, 15-м месте.

Португалия. Примейра-лига

19-й тур

«Порту» — «Боавишта» — 2:2 (0:2)

13 февраля.