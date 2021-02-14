«Порту» сыграл вничью с «Боавиштой», уступая со счетом 0:2
02:18
«Порту» в матче 19-го тура чемпионата Португалии дома сыграл вничью с «Боавиштой» со счетом 2:2.
На голы Джексона Порозо и Альберта Элиаса хозяева ответили Мехди Тарими и Сержиу Оливейры, который исполнил два пенальти и реализовал один.
После этого матча «Порту» с 41 очком занимает второе место в чемпионате Португалии, «Боавишта» с 15 очками — на предпоследнем, 15-м месте.
Португалия. Примейра-лига
19-й тур
«Порту» — «Боавишта» — 2:2 (0:2)
13 февраля.
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