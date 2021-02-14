«Млада Болеслав» без Татаева потеряла очки с «Викторией» и осталась в зоне вылета

«Млада Болеслав» сыграла вничью с «Викторией» в матче 17-го тура чемпионата Чехии — 2:2. Российский защитник «Млады» Алексей Татаев пропускал игру из-за травмы.

Потеряв очки, «Млада» не смогла покинуть зону вылета и занимает 16-е место в таблице из 18 команд. «Виктория» идет восьмой.

Чемпионат Чехии

Высшая лига

17-й тур

«Млада Болеслав» — «Виктория Пльзень» — 2:2 (1:1)

Голы: Шульц, 4 (0:1). Ладра, 22 (1:1). Шкода, 58 (2:1). Матейка, 86 (2:2).