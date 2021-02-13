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Алешандре Пату стал игроком «Орландо»

19:20
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Бывший нападающий «Милана» Алешандре Пату продолжит карьеру в МЛС. 31-летний бразилец подписал контракт с «Орландо Сити», сообщает сайт клуба.

Ранее была информация о переговорах Пату с «Аль-Дивания» из чемпионата Ирака.

Бразильский нападающий находился в статусе свободного агента. Последним клубом футболиста был «Сан-Паулу».

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