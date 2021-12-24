«Порту» обыграл «Бенфику» и вышел в четвертьфинал Кубка Португалии
01:42
«Порту» победил «Бенфику» (3:0) в матче 1/8 финала Кубка Португалии.
Дубль в составе победителей сделал Эванилсон, который в конце первого тайма был удален. Также отличился Витинья. У гостей в концовке был удален Николас Отаменди.
Следующий соперник «Порту» станет известен после жеребьевки.
Кубок Португалии
1/8 финала
«Порту» — «Бенфика» — 3:0 (3:0)
Голы: Эванилсон, 1, 31, Витинья, 7
Удаление: Эванилсон, 45+2 — Отаменди, 90+4
Читайте также
Вторая часть откровений Тутберидзе в «Пусть говорят»: «Медведевой надо ценить, что имеет. А Загитова тренировалась по 12 часов»
Реклама
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю