«Порту» обыграл «Бенфику» и вышел в четвертьфинал Кубка Португалии

«Порту» победил «Бенфику» (3:0) в матче 1/8 финала Кубка Португалии.

Дубль в составе победителей сделал Эванилсон, который в конце первого тайма был удален. Также отличился Витинья. У гостей в концовке был удален Николас Отаменди.

Следующий соперник «Порту» станет известен после жеребьевки.

Кубок Португалии

1/8 финала

«Порту» — «Бенфика» — 3:0 (3:0)

Голы: Эванилсон, 1, 31, Витинья, 7

Удаление: Эванилсон, 45+2 — Отаменди, 90+4