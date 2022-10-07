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7 октября, 12:57

Полузащитник «Ариса» отметил игровой уровень Кокорина

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Ариса» Юлиус Сзоке оценил игровой уровень россиянина Александра Кокорина.

«У Саши было мало игровой практики в Италии, но я сразу увидел: он на голову выше остальных игроков «Ариса». Вообще другой уровень.

Кокорин предельно мотивирован — переживает за результат даже на тренировках. Менталитет победителя никуда не денешь", — цитирует Сзоке Sport24.

31-летний россиянин перешел в «Арис» в конце августа 2022 года на правах аренды из «Фиорентины». В этом сезоне Кокорин провел 4 матча за «Арис», отметившись 1 голом и 2 ассистами.

9 октября «Арис» сыграет против «АЕК Ларнака».

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-07-partner-kokorina-po-arisu-on-na-golovu-vyshe-ostalnykh-igrokov-komandy-voobshche-drugoy-uroven
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