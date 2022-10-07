Forbes назвал топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов мира. Роналду — третий

Журнал Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых футболистов сезона-2022/23. На первой строчке оказался форвард «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе.

23-летний футболист зарабатывает в общей сложности 128 миллионов долларов в год (благодаря футболу — 110 миллионов и еще 18 миллионов — вне футбольного поля).

Второе место у нападающего «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионеля Месси — 120 миллионов долларов (65 миллионов в футболе, 55 — вне футбола).

На третьей строчке располагается форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду — 100 миллионов (40 миллионов в футболе, 60 — вне футбола).

Полностью топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов по версии Forbes выглядит следующим образом (без учета налогов и агентских комиссионных):

1. Килиан Мбаппе («ПСЖ», сборная Франции) — 128 миллионов долларов (в футболе — 110 миллионов долларов, вне футбола — 18 миллионов)

2. Лионель Месси («ПСЖ», сборная Аргентины) — 120 миллионов (в футболе — 65 миллионов, вне футбола — 55)

3. Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед», сборная Португалии) — 100 миллионов (в футболе — 40 миллионов, вне футбола — 60)

4. Неймар («ПСЖ», сборная Бразилии) — 87 миллионов (55 + 32)

5. Мохамед Салах («Ливерпуль», сборная Египта) — 53 миллиона (35 + 18)

6. Эрлин Холанн («Манчестер Сити», сборная Норвегии) — 39 миллионов (35 + 4)

7. Роберт Левандовски («Барселона», сборная Польши) — 35 миллионов (27 + 8)

8. Эден Азар («Реал», сборная Бельгии) — 31 (27 + 4)

9. Андрес Иньеста («Виссел Кобе», Испания) — 30 (25 + 5)

10. Кевин Де Брейне («Манчестер Сити», сборная Бельгии) — 29 миллионов (25 + 4)

08.10.2022 | ЦСКА — Динамо