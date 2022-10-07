Футболист «Ариса»: «У Кокорина классный «Мерседес», у остальных авто попроще»

Футболист кипрского «Ариса» Юлиус Сзоке рассказал, на каком автомобиле перемещается форвард Александр Кокорин.

«У него классный «Мерседес», у остальных авто попроще, конечно», — цитирует Сзоке Sport24.

31-летний россиянин перешел в «Арис» в конце августа 2022 года на правах аренды из «Фиорентины». В этом сезоне Кокорин провел 4 матча за «Арис», отметившись 1 голом и 2 ассистами.

9 октября «Арис» сыграет против «АЕК Ларнака».