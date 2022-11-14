Первый тренер Хайкина считает, что у вратаря есть все перспективы заиграть в Англии

Дмитрий Гуленков, первый тренер российского вратаря «Буде-Глимт» Никиты Хайкина, прокомментировал информацию о возможном переходе футболиста в «Эвертон».

Ранее появилась информация, что главный тренер «ирисок» Фрэнк Лэмпард заинтересован в 27-летнему голкипере.

«За три года в Норвегии Никита достаточно вырос по уровню. Играть в Англии? Слухи всегда есть слухи. У него есть хороший шанс сыграть в «Эвертоне». Никита не первый сезон показывает себя с неплохой стороны. Конечно, есть все перспективы заиграть в Англии. Все возможно!» — приводит слова Гуленкова Sport24.

Хайкин является игроком «Буде-Глимта» с 2019 года. В ноябре 27-летний вратарь заявил, что не будет продлевать контракт с норвежским клубом. Вратарь покинет команду в январе 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает Хайкина в 1,5 миллиона евро.

«Эвертон» занимает 16-е место с 14 очками в турнирной таблице АПЛ.