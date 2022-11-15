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15 ноября, 16:45

Иньеста рассказал, почему он так долго играет в футбол

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник «Виссел Кобе» Андреас Иньеста ответил, почему он так долго играет в футбол.

«Все сводится к трем вещам — любви, страсти и воодушевлению. Именно поэтому я продолжил играть в Японии после серьезной травмы в 2020 году. Именно поэтому Лионель Месси, Криштиану Роналду и Лука Модрич едут в Катар и постараются в таком возрасте выиграть ЧМ-2022. Каждый, кто играет в футбол так долго, ищет эти эмоции. У каждого своя ситуация, но люди, возможно, не понимают, что у всех нас есть это желание, эта мечта, которая движет нами. Нам повезло, что мы занимаемся любимым делом. Когда я перестану испытывать эмоции от вида заполненного стадиона, от встречи с болельщиками и партнерами, возможно, станет днем, когда придет пора завязывать с футболом. К этому я еще не готов», — цитирует хавбека BBC.

38-летний Иньеста является воспитанником «Барселоны». На счету испанца 674 матча в составе сине-гранатовых. Вместе с клубом он выиграл девять титулов чемпиона Испании, четыре Лиги чемпионов УЕФА, шесть Кубков Испании, семь Суперкубков Испании, три Суперкубка Европы и три чемпионата мира среди клубов.

Андрес Иньеста
ФК Барселона
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