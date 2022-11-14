Семин: «Не удивлен интересом «Эвертона» к Никите Хайкину»

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин отреагировал на информацию о том, что «Эвертон» проявляет интерес к российскому вратарю Никите Хайкину. Ранее об этом сообщил Sport24.

«Не удивлен интересом «Эвертона» к Никите Хайкину. Весь этот период Никита играет на высоком уровне, во многих международных матчах он показал высокий класс и очень хорошо играл на протяжении всего этого времени в «Буде-Глимт». При этом он завоевал два золота и два серебра за четыре года — это высокий результат. Я думаю, что Хайкин способен заиграть на уровне АПЛ», — приводит «РБ Спорт» слова Семина.

Напомним, что Хайкин является игроком «Буде-Глимта» с 2019 года. В ноябре 27-летний вратарь заявил, что не будет продлевать контракт с норвежским клубом. Вратарь покинет команду в январе 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает Хайкина в 1,5 миллиона евро.