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Сегодня, 15:38

Семин: «Не удивлен интересом «Эвертона» к Никите Хайкину»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин отреагировал на информацию о том, что «Эвертон» проявляет интерес к российскому вратарю Никите Хайкину. Ранее об этом сообщил Sport24.

«Не удивлен интересом «Эвертона» к Никите Хайкину. Весь этот период Никита играет на высоком уровне, во многих международных матчах он показал высокий класс и очень хорошо играл на протяжении всего этого времени в «Буде-Глимт». При этом он завоевал два золота и два серебра за четыре года — это высокий результат. Я думаю, что Хайкин способен заиграть на уровне АПЛ», — приводит «РБ Спорт» слова Семина.

Напомним, что Хайкин является игроком «Буде-Глимта» с 2019 года. В ноябре 27-летний вратарь заявил, что не будет продлевать контракт с норвежским клубом. Вратарь покинет команду в январе 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает Хайкина в 1,5 миллиона евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-semin-ne-udivlen-interesu-e-vertona-k-hajkinu-on-sposoben-zaigrat-v-apl/
Никита Хайкин
Футбол
ФК Эвертон
Юрий Семин
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