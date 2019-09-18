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Пабло Освальдо: «Если мне позвонит Марадона, возобновлю игровую карьеру»

20:34
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Экс-нападающий «Интера» Пабло Освальдо не исключил возобновления игровой карьеры.

— Не знаю, как будет дальше складываться ситуация. Надеюсь, Марадона мне не позвонит, потому что если он все же сделает это, я не смогу ему отказать, — заявил Освальдо в интервью ESPN.

После 6 туров команда Марадоны «Химнасия и Эсгрима» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Аргентины, набрав 1 очко.

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