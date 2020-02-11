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Отец Романа Еременко возглавил «Спартак» из Юрмалы

14:24
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Алексей Еременко-старший, отец полузащитника «Ростова» Романа Еременко, возглавил «Спартак» из Юрмалы, об этом сообщается на официальном сайте клуба.

— Рады сообщить, что главным тренером команды стал русско-финский специалист Алексей Еременко, — сообщил клуб из Юрмалы в Twitter. — Многие футболисты, играющие сегодня в топ-лигах Европы, успешно прошли через опыт Алексея Борисовича!

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