«Олимпиакос» готов продлить контракт с Хамесом Родригесом до 2024 года

«Олимпиакос» собирается продлить контракт с полузащитником Хамесом Родригесом, сообщает инсайдер Николо Скира.

По данным источника, греческий клуб готов предложить хавбеку новое соглашение сроком на один год. Контракт 31-летнего колумбийца с греческим клубом истекает в конце сезона.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Бешикташа».

В текущем сезоне Хамес провел 21 матч за «Олимпиакос», забил 5 мячей и отдал 6 голевых передач. Он выступает за команду с лета прошлого года. Ранее полузащитник играл за «Аль-Райян» из Катара, «Эвертон», «Реал», «Баварию», «Монако» и «Порту».