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Сегодня, 10:32

В «Арисе» заявили о желании сохранить Кокорина

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость о том, что кипрский клуб начал переговоры с «Фиорентиной» по выкупу нападающего Александра Кокорина.

«Насчет переговоров по выкупу лучше уточнить у руководства. Я не владею полной информацией. Мы точно заинтересованы в том, чтобы Александр остался в «Арисе». Это даже не обсуждается», — сказал Шпилевский «СЭ».

31 марта об этом сообщил Sport24. На старте нынешнего сезона 32-летний Кокорин перешел на правах аренды из «Фиорентины» в «Арис». За кипрский клуб форварда провел 23 матча, забил 11 голов и отметился 5 результативными передачами.

Александр Кокорин
ФК Арис (Лимасол)
ФК Фиорентина
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