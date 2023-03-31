В «Арисе» заявили о желании сохранить Кокорина

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость о том, что кипрский клуб начал переговоры с «Фиорентиной» по выкупу нападающего Александра Кокорина.

«Насчет переговоров по выкупу лучше уточнить у руководства. Я не владею полной информацией. Мы точно заинтересованы в том, чтобы Александр остался в «Арисе». Это даже не обсуждается», — сказал Шпилевский «СЭ».

31 марта об этом сообщил Sport24. На старте нынешнего сезона 32-летний Кокорин перешел на правах аренды из «Фиорентины» в «Арис». За кипрский клуб форварда провел 23 матча, забил 11 голов и отметился 5 результативными передачами.