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30 марта, 23:52

Джорджина рассказала, куда они переедут после завершения карьеры Роналду

Виталий Косик
Корреспондент
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Криштиану Роналду и Джорджина Родригес.
Фото Global Look Press

Джорджина Родригес, девушка нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду, рассказала, куда их семья переедет после завершения карьеры португальца.

«Лиссабон — это город, где в будущем мы будем жить с моей семьей. Большое спасибо Саудовской Аравии за такой удивительный прием. Мы чрезвычайно рады этому новому приключению, и мы хотели бы сказать спасибо всем, благодаря кому это произошло», — цитирует Джорджину Sportskeeda.

38-летний Роналду перешел в саудовский «Аль-Наср» в декабре 2022 года, подписав контракт на 2,5 года.

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
Джорджина Родригес
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