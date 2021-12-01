«Нью-Йорк Сити» в серии пенальти обыграл «Нью-Инглэнд Революшн» и вышел в полуфинал Кубка МЛС

«Нью-Йорк Сити» в четвертьфинале Кубка МЛС на выезде в серии пенальти обыграл «Нью-Инглэнд Революшн».

Основное время завершилось со счетом 1:1, при этом команды забили на третьей и девятой минутах встречи. В овертайме на гол Валентина Кастельяноса хозяева ответили точным ударом Тейджона Бьюкенена на 118-й минуте. При этом гости остались вдесятером на 113-й минуте после второй желтой карточки Кастельяноса. В серии пенальти «Сити» оказался сильнее — 5:3.

«Нью-Йорк Сити» вышел в полуфинал Кубка МЛС, где встретится с «Филадельфией». В другой паре «Портленд» встретится с «Реал Солт-Лейк».