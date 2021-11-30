Хонатан дос Сантос объявил об уходе из «Лос-Анджелес Гэлакси»

Полузащитник «Лос-Анджелес Гэлакси» Хонатан дос Сантос объявил об уходе из клуба.

«Я хочу поблагодарить мою семью «Гэлакси» за любовь, которую они всегда проявляли, совет директоров, технический персонал, коллег и, прежде всего, фанатов, которые всегда были рядом. Спасибо за вашу поддержку. Вы всегда будете частью моей истории», — написал дос Сантос в Instagram.

31-летний мексиканец выступал за «Лос-Анджелес Гэлакси» с 2017 года. За американский клуб хавбек провел 105 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 7 результативных передач.