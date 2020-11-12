Источник: Новиков может стать главным тренером «Шерифа»

«Шериф» может назначить главным тренером Кирилла Новикова, сообщает «Молдавский футбол».

По данным источника, 39-летний российский специалист находится в списке возможных кандидатов. Ранее он работал с московским «Динамо». Новиков покинул клуб после поражения от «Химок» (0:1). Также динамовцы уступили тбилисскому «Локомотиву» (1:2) в отборочном турнире Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что в список кандидатов на пост входят Юрий Вернидуб, Леонид Кучук и Нестор Эль Маестро. Должность главного тренера «Шерифа» ранее покинул хорват Зоран Зекич. И. о. главного тренера стал Виктор Михайлов.