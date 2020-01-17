Нападающий «Жилины» Боженик близок к переходу в «Фейеноорд». Сделка с ЦСКА сорвалась

Нападающий «Жилины» Роберт Боженик близок к переходу в «Фейеноорд». Стороны находятся на продвинутой стадии переговоров.

— Ранее на игрока претендовал ЦСКА, — заявил в аналитик Voetbalpraat Симон Сциоммер в интервью FOX Sports. — Речь шла о 2,5 миллионах евро зимой, а еще 2 — летом. Но потом появилась еще одна сторона и сделка сорвалась.

Думаю, теперь трансфер будет оформлен. Но пока непонятно, какой окажется итоговая сумма.

В декабре ЦСКА начал переговоры с «Жилиной» о трансфере игрока. В текущем чемпионате Словакии Боженик забил за «Жилину» 3 мяча и сделал 4 голевые передачи в 16 матчах.