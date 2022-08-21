Футбол
Премьер-лига (РПЛ) Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
ЧМ по футболу 2022
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Молодежная сборная России
Олимпиада
ЮФЛ
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 17:34

Кавани: «Есть несколько предложений, но пока ничего конкретного»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Уругвайский нападающий Эдинсон Кавани рассказал о ходе поиска нового клуба.

«Не знаю, за какую команду буду играть. Ты должен идти туда, где тебя хотят видеть. Есть несколько предложений, но пока ничего конкретного, чтобы я мог четко дать ответ.

Почему я нахожусь в Мадриде? На это есть множество причин. Я здесь из-за семьи и для того, чтобы тренироваться, продолжать работу", — цитирует Кавани El Chiringuito.

С 1 июля Кавани является свободным агентом, так как у него закончился контракт с «Манчестер Юнайтед». В СМИ писали об интересе к нападающему со стороны «Ниццы», «Вильярреала», «Монцы», «Валенсии», «Бока Хуниорс» и дортмундской «Боруссии».

В прошедшем сезоне 35-летний уругваец сыграл в 20 матчах за «МЮ» во всех турнирах и забил 2 гола.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 0
Торпедо М 0
1-й тайм

Ф1(-2.5)

24%

2.22

Обе забьют - нет

21%

1.71

ТБ 3.5

23%

2.08
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль

П2

29%

1.63

ИТБ2 (1.5)

19%

1.51

Обе забьют - да

18%

1.56
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Спартак 0
Матч завершен

П2

22%

2.36

ТБ 2.5

26%

1.87

ИТБ2 (1.5)

16%

2.15
Эдинсон Кавани
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
6 мифов о похудении: как не навредить своему здоровью
«Испытал чувство ностальгии по песку»: Александр Филимонов — о пляжном футболе, неверии в медиафутбол и нынешнем «Спартаке»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Лос-Анджелес» первым вышел в плей-офф MLS
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости