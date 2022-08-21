Кавани: «Есть несколько предложений, но пока ничего конкретного»

Уругвайский нападающий Эдинсон Кавани рассказал о ходе поиска нового клуба.

«Не знаю, за какую команду буду играть. Ты должен идти туда, где тебя хотят видеть. Есть несколько предложений, но пока ничего конкретного, чтобы я мог четко дать ответ.

Почему я нахожусь в Мадриде? На это есть множество причин. Я здесь из-за семьи и для того, чтобы тренироваться, продолжать работу", — цитирует Кавани El Chiringuito.

С 1 июля Кавани является свободным агентом, так как у него закончился контракт с «Манчестер Юнайтед». В СМИ писали об интересе к нападающему со стороны «Ниццы», «Вильярреала», «Монцы», «Валенсии», «Бока Хуниорс» и дортмундской «Боруссии».

В прошедшем сезоне 35-летний уругваец сыграл в 20 матчах за «МЮ» во всех турнирах и забил 2 гола.