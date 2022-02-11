«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к нападающему «Бенфики» Нуньесу

Скауты «Манчестер Юнайтед» интересуются нападающим «Бенфики» Дарвином Нуньесом, сообщает A Bola.

По информации источника, португальский клуб не продаст футболиста менее чем за 50 миллионов евро.

В январе 2022 года 22-летним форвардом интересовался «Вест Хэм», но «Бенфика» отклонила предложение.

Контракт Нуньеса с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt.ru оценивает игрока в 32 миллиона евро.

В сезоне-2021/22 уругвайский футболист сыграл за «Бенфику» 26 матчей во всех турнирах, забил 21 голов и отдал две результативные передачи.