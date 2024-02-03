Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Главная
Футбол
Зарубежные

3 февраля, 22:25

Матч «Фамаликан» — «Спортинг» перенесли из-за потасовки болельщиков и отсутствия полиции

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Матч 20-го тура чемпионата Португалии между «Фамаликаном» и «Спортингом» перенесен.

Болельщики команд устроили потасовку возле стадиона перед матчем, а нужное количество полицейских отсутствовало из-за протеста сотрудников МВД. Изначально игру отложили на час, но позже было принято решение перенести встречу. В то же время команды приехали матч и готовились к игре, а после решения об отмене покинули стадион.

«Спортинг» с 49 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Фамаликан» с 22 очками — на девятой строчке.

ФК Спортинг (Лиссабон)
2
1
Читайте также
На фигуриста Дикиджи напали в метро Санкт-Петербурга с ножом
Евро 2024 по футболу пройдет с 14 июня по 14 июля
На Украине выразили надежду на сохранение помощи США в случае победы Трампа
Зеленский признал застой на фронте из-за задержек поставок вооружений
В Белоруссии усилили меры по охране границы с Украиной
В ЕС сочли украинских беженцев на иномарках не нуждающимися в защите
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Начало матча «Фамаликан» — «Спортинг» отложено из-за потасовки болельщиков и отсутствия полиции

«Порту» сыграл вничью с «Риу Аве». ВАР отменил два гола

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости