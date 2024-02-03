Матч «Фамаликан» — «Спортинг» перенесли из-за потасовки болельщиков и отсутствия полиции

Матч 20-го тура чемпионата Португалии между «Фамаликаном» и «Спортингом» перенесен.

Болельщики команд устроили потасовку возле стадиона перед матчем, а нужное количество полицейских отсутствовало из-за протеста сотрудников МВД. Изначально игру отложили на час, но позже было принято решение перенести встречу. В то же время команды приехали матч и готовились к игре, а после решения об отмене покинули стадион.

«Спортинг» с 49 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Фамаликан» с 22 очками — на девятой строчке.