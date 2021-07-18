«Монреаль» и «Цинциннати» забили 9 голов в матче МЛС

«Монреаль» в матче регулярного чемпионата МЛС обыграл «Цинциннати» со счетом 5:4.

При этом «Цинциннати» по ходу матча вели со счетом 2:0 и 4:2.

После этого матча «Монреаль» с 22 очками занимает третье место в Восточной конференции, «Цинциннати» с 12 очками — на 11-й строчке.

МЛС, регулярный чемпионат

«Монреаль» — «Цинциннати» — 5:4 (2:3)

«Атланта» — «Нью-Инглэнд Революшн» — 0:1 (0:1)

«Коламбус Крю» — «Нью-Йорк Сити» — 2:1 (1:0)

«Торонто» — «Орландо Сити» — 1:1 (0:0)

«Филадельфия Юнион» — «Ди Си Юнайтед» — 2:1 (1:0)

18 июля.