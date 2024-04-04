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Сегодня, 21:15

Мияйлович заявил, что Россия является для него первым вариантом продолжения карьеры

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Железничара» Ненад Мияйлович рассказал, что рассчитывает продолжить свою карьеру в России.

«После расставания с «Железничаром» я отказался от двух предложений из Сербии. Я давно совершенствую свой русский язык. Конечно, Россия для меня первый вариант, хотелось бы попробовать себя и продолжить карьеру в этой дружественной стране», — цитирует Мияйловича Metaratings.ru.

Мийялович работал в «Железничаре» с октября 2023 года по март 2024-го. Под его руководством команда провела 17 матчей, в которых одержала 5 побед, потерпела 9 поражений и трижды сыграла вничью.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
ФК Железничар
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