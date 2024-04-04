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Сегодня, 18:48

Экс-тренер «Железничара» Мияйлович подтвердил, что клуб отклонил предложение «Рубина» по Романичу

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Железничара» Ненад Мияйлович оценил уровень сербских футболистов.

«Сербия известна очень талантливыми игроками, и я думаю, что в нашем чемпионате есть интересные для российского рынка игроки. Когда я был в «Железничаре», мы отклонили предложение «Рубина» по нашему нападающему Лазару Романичу. Я думаю, что серьезные скаутские службы, в том числе российских клубов, знают, что в Сербии есть хорошие игроки. Я думаю, что, как и раньше, трансферы сербских игроков в Россию будут осуществляться», — цитирует специалиста Metaratings.ru.

Ранее Мияйлович прокомментировал приглашение в сербский «Железничар» Ивана Игнатьева.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
ФК Железничар
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