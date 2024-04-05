Аморим: «Не могу гарантировать, что останусь в «Спортинге»

Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим ответил на вопрос о своем будущем в португальском клубе.

«Я не могу гарантировать, что останусь. Я дал слово и не могу от него отказаться. Если мы не завоюем титулы, то я покину «Спортинг». С самого начала было понятно, что это цель, которую я ставлю перед футболистами. Мы должны завоевывать титулы», — цитирует Аморима Evening Standard.

Ранее Daily Mail сообщил, что Аморим настроен на продолжение карьеры в АПЛ. Тренер входит в шорт-лист возможных сменщиков Юргена Клоппа в «Ливерпуле».

Аморим возглавляет «Спортинг» с 2020 года. Под его руководством лиссабонцы становились чемпионом Португалии и дважды выигрывали Кубок португальской лиги. На данный момент команда с 68 очками возглавляет турнирную таблицу примейры.