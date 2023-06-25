Месси оформил хет-трик в прощальном матче Макси Родригеса

Форвард «Интер Майами» Лионель Месси принял участие в прощальном матче бывшего партнера по сборной Аргентины Макси Родригеса.

Игра проходила в Росарио — родном городе 36-летнего форварда. Он играл за сборную Аргентины, составленную из бывших и действующих игроков национальной команды, которая встречалась с «Ньюэллс Олд Бойз».

Встреча завершилась победой «Ньюэллс Олд Бойз» (7:5), а Месси оформил хет-трик. Игру посетило более 40 тысяч зрителей.

В прошлом сезоне Месси провел 41 матч за «ПСЖ», забил 21 гол и сделал 20 результативных передач. В начале июня 2023-го нападающий перешел в «Интер Майами».