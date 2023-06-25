Футбол
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодежная сборная России
Второй дивизион (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Олимпиада
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Игры
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 09:22

Месси оформил хет-трик в прощальном матче Макси Родригеса

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Футболист Лионель Месси.
Лионель Месси.
Фото Global Look Press

Форвард «Интер Майами» Лионель Месси принял участие в прощальном матче бывшего партнера по сборной Аргентины Макси Родригеса.

Игра проходила в Росарио — родном городе 36-летнего форварда. Он играл за сборную Аргентины, составленную из бывших и действующих игроков национальной команды, которая встречалась с «Ньюэллс Олд Бойз».

Встреча завершилась победой «Ньюэллс Олд Бойз» (7:5), а Месси оформил хет-трик. Игру посетило более 40 тысяч зрителей.

В прошлом сезоне Месси провел 41 матч за «ПСЖ», забил 21 гол и сделал 20 результативных передач. В начале июня 2023-го нападающий перешел в «Интер Майами».

Лионель Месси
Футбол
Сборная Аргентины по футболу
ФК Ньюэллз Олд Бойз
2
1
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Женское несчастье. Россиянки неудачно сыграли в Берлине и Бирмингеме
Капитан «Ростова» Глебов обратился к жителям города по поводу политической ситуации в России
Государственная измена: что известно о ситуации с ЧВК «Вагнер»
Губернатор Липецкой области сообщил о передвижении колонн техники ЧВК «Вагнер»
Политолог назвал военный мятеж попыткой разрушить единство России
Как меняются границы стран: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гаттузо может возглавить один из клубов чемпионата Саудовской Аравии

Месси о ЧМ-2022: «Отличное завершение выдающейся карьеры»
Новости
RSS RSS
Все новости