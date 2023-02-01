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Сегодня, 18:32

Масалитин — о Кокорине: «Нет необходимости сидеть в тюрьме, чтобы жизнь заставила думать над своими поступками»

Алина Савинова
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Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин высказался о словах российского форварда «Ариса» Александра Кокорина.

Ранее российский форвард заявил, что каждый нормальный мужчина должен отсидеть в тюрьме.

«Я думаю, легче получить образование, чтобы не совершать такие ошибки. Сейчас у нас идет СВО, где можно себя узнать, почувствовать себя мужчиной. Нет необходимости сейчас сидеть в тюрьме, чтобы жизнь заставила тебя думать над своими поступками», — приводит «Газета.Ru» слова Масалитина.

Кокорин провел в тюрьме 11 месяцев за участие в избиении двух человек в Москве осенью 2018 года.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/02/01/19634347.shtml?updated

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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Александр Кокорин
Валерий Масалитин
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