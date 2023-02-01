Кирилл Кокорин — о словах брата про тюрьму: «Для профилактики какой-нибудь пару месяцев можно»

Кирилл Кокорин, брат нападающего «Ариса» Александра Кокорина, отреагировал на слова футболиста о пользе опыта тюремного заключения.

Ранее российский форвард заявил, что каждый нормальный мужчина должен отсидеть в тюрьме.

«Я не смотрел его интервью, времени не было, как я могу прокомментировать? Смотреть не буду, он сам мне все расскажет, зачем смотреть? Согласен ли с его мыслью? Ну я думаю, для профилактики какой-нибудь пару месяцев можно, для воспитания.

Из-за этого высказывания много критики в его адрес? За 15 лет профессиональной карьеры он не переживает за хейта», — цитирует Кокорина Metaratings.ru.

Кокорин провел в тюрьме 11 месяцев за участие в избиении двух человек в Москве осенью 2018 года.