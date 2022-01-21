«Манчестер Сити» ведет переговоры о подписании форварда «Ривер Плейта» Альвареса

«Манчестер Сити» хочет приобрести нападающего «Ривер Плейта» Хулиана Альвареса.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, клуб предлагает 16 миллионов евро плюс много дополнительных бонусов, чтобы подписать аргентинского нападающего. «Ривер Плейт» готов принять это предложение. Сделка близка к завершению, остались детали.

По информации источника, 21-летний форвард может остаться в аргентинском клубе до конца июня 2022 года, так как «Сити» не хочет сейчас выплачивать отступные в 25 миллионов евро.

Контракт Альвареса с «Ривер Плейт» рассчитан до конца декабря 2022 года. В минувшем чемпионате Аргентины футболист сыграл 20 матчей, забил 18 голов и отдал 6 результативных передач.