Макконахи вышел на футбольное поле и подбадривал болельщиков «Остина»
17:28
Знаменитый актер Мэтью Макконахи раз зарядил боевым духом болельщиков ФК «Остин», совладельцем которого он является.
Оскароносный актер и профессор Техасского университета вышел на футбольное поле с барабаном джембе и в зеленом костюме. Он подбадривал фанатов перед первым домашним матчем команды на стадионе Q2.
«Зеленые! Готовы!», — скандировал актер вместе с болельщиками и бил по барабану.
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