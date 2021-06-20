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Макконахи вышел на футбольное поле и подбадривал болельщиков «Остина»

17:28
Мэтью Макконахи. Фото Instagram
Мэтью Макконахи. Фото Instagram

Знаменитый актер Мэтью Макконахи раз зарядил боевым духом болельщиков ФК «Остин», совладельцем которого он является.

Оскароносный актер и профессор Техасского университета вышел на футбольное поле с барабаном джембе и в зеленом костюме. Он подбадривал фанатов перед первым домашним матчем команды на стадионе Q2.

«Зеленые! Готовы!», — скандировал актер вместе с болельщиками и бил по барабану.

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Иван Шитик все материалы автора
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