Макконахи вышел на футбольное поле и подбадривал болельщиков «Остина»

Знаменитый актер Мэтью Макконахи раз зарядил боевым духом болельщиков ФК «Остин», совладельцем которого он является.

Оскароносный актер и профессор Техасского университета вышел на футбольное поле с барабаном джембе и в зеленом костюме. Он подбадривал фанатов перед первым домашним матчем команды на стадионе Q2.

«Зеленые! Готовы!», — скандировал актер вместе с болельщиками и бил по барабану.