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Фалькао заразился коронавирусом

21:15
Радамель Фалькао. Фото Reuters
Радамель Фалькао. Фото Reuters
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Нападающий сборной Колумбии и турецкого «Галатасарая» Радамель Фалькао заболел коронавирусом, сообщает пресс-служба клуба.

«Радамель, чей тест на ПЦР на Covid-19 был положительным на прошлой неделе, сейчас находится под наблюдением нашей медицинской бригады. Фалькао не участвовал в тренировках», — говорится в заявлении.

В минувшем сезоне 35-летний Радамель Фалькао принял участие в 18 матчах, забил 9 голов и отдал 2 результативные передачи.

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Иван Шитик все материалы автора
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