Фалькао заразился коронавирусом

Нападающий сборной Колумбии и турецкого «Галатасарая» Радамель Фалькао заболел коронавирусом, сообщает пресс-служба клуба.

«Радамель, чей тест на ПЦР на Covid-19 был положительным на прошлой неделе, сейчас находится под наблюдением нашей медицинской бригады. Фалькао не участвовал в тренировках», — говорится в заявлении.

В минувшем сезоне 35-летний Радамель Фалькао принял участие в 18 матчах, забил 9 голов и отдал 2 результативные передачи.