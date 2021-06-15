Фалькао заразился коронавирусом
21:15
Нападающий сборной Колумбии и турецкого «Галатасарая» Радамель Фалькао заболел коронавирусом, сообщает пресс-служба клуба.
«Радамель, чей тест на ПЦР на Covid-19 был положительным на прошлой неделе, сейчас находится под наблюдением нашей медицинской бригады. Фалькао не участвовал в тренировках», — говорится в заявлении.
В минувшем сезоне 35-летний Радамель Фалькао принял участие в 18 матчах, забил 9 голов и отдал 2 результативные передачи.
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное
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