Крицюк стал игроком «Жил Висенте»
16:30
Российский вратарь Станислав Крицюк стал игроком «Жил Висенте», сообщает пресс-служба португальского клуба.
Контракт с 30-летним голкипером подписан на три сезона.
В прошлом сезоне португальской примейры Крицюк провел 27 матчей в составе «Белененсеша», в которых пропустил 27 мячей при 11 «сухих» встречах.
Ранее голкипер выступал за «Брагу» и «Краснодар», в составе «быков» он дважды стал бронзовым призером чемпионата России (2019, 2020).
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