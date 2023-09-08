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8 сентября, 23:22

Шапи — о переходе в «Арис»: «Это новый вызов в моей карьере, обещаю выкладываться по максимуму»

Магомед-Шапи Сулейманов высказался о переходе из «Краснодара» в «Арис»
Ана Горшкова
Корреспондент
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Вингер Магомед-Шапи Сулейманов прокомментировал переход из «Краснодара» в греческий «Арис» на правах аренды.

«Я счастлив присоединиться к «Арису». Это новый вызов в моей карьере, и я сделаю все, чтобы помочь новой команде. Я хочу вместе с командой радовать болельщиков. С первых сообщений болельщиков я понял, насколько важна их роль и что моя новая команда — это семья. Мне это нравится, и я обещаю выкладываться на поле по максимуму», — приводит слова Сулейманова сайт клуба.

Ранее стало известно, что «Арис» арендовал 23-летнего игрока на один год с правом выкупа.

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Магомед-Шапи Сулейманов
ФК Арис (Салоники)
ФК Краснодар
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