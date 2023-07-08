Уилкшир: «У Кокорина был отличный сезон на Кипре, но это слабый чемпионат»

Бывший игрок «Динамо» Люк Уилкшир высказал мнение о выступлениях форварда Александра Кокорина в прошлом сезоне и возможном возвращении в РПЛ.

«У Александра Кокорина был отличный сезон на Кипре, но это слабый чемпионат. Его не хотят видеть в «Фиорентине», поэтому его возвращение в Россию возможно. Вернется он обратно в «Динамо» или нет — зависит от руководства клуба, удовлетворят ли они его финансовые условия. Вопрос еще и в другом — потянет ли любая другая команда РПЛ запросы Кокорина. Зарплата у него немаленькая», — приводит слова Уилкшира Sport24.

В сезоне-2022/23 россиянин выступал за «Арис» на правах аренды из «Фиорентины».

В сезоне-2022/23 Кокорин стал чемпионом Кипра в составе «Ариса», 32-летний форвард забил 13 голов и сделал 6 результативных передач в 30 играх за команду во всех турнирах.