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Сегодня, 21:01

Кураньи сообщил, что продолжает сотрудничать с Кокориным в качестве агента

Виктория Кравченко
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Экс-игрок сборной Германии и «Динамо» Кевин Кураньи рассказал, что продолжает сотрудничать с Александром Кокориным в качестве агента. Летом 2022 года он помог осуществить переход игрока в «Арис».

«Продолжаю ли я сотрудничать с Кокориным в качестве агента? Да, конечно. Постараюсь помочь ему найти команду, если будет такая необходимость этим летом. Посмотрим, где Саша окажется в следующем сезоне — сейчас он должен вернуться в «Фиорентину», пройти с командой предсезонную подготовку. Потом уже будет понятно — останется Саша в «Фиорентине» или нет», — цитирует Кураньи «РБ Спорт».

В сезоне-2022/23 Кокорин стал лучшим игроком чемпионата Кипра. Он забил 13 голов и сделал 6 передач в 30 матчах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/kevin-kuran-i-prodolzhayu-sotrudnichat-s-kokorny-m-v-kachestve-agenta-postarayus-pomoch-emu-najti-komandu/
Александр Кокорин
Кевин Кураньи
ФК Арис (Лимасол)
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