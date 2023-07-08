Кураньи сообщил, что продолжает сотрудничать с Кокориным в качестве агента

Экс-игрок сборной Германии и «Динамо» Кевин Кураньи рассказал, что продолжает сотрудничать с Александром Кокориным в качестве агента. Летом 2022 года он помог осуществить переход игрока в «Арис».

«Продолжаю ли я сотрудничать с Кокориным в качестве агента? Да, конечно. Постараюсь помочь ему найти команду, если будет такая необходимость этим летом. Посмотрим, где Саша окажется в следующем сезоне — сейчас он должен вернуться в «Фиорентину», пройти с командой предсезонную подготовку. Потом уже будет понятно — останется Саша в «Фиорентине» или нет», — цитирует Кураньи «РБ Спорт».

В сезоне-2022/23 Кокорин стал лучшим игроком чемпионата Кипра. Он забил 13 голов и сделал 6 передач в 30 матчах.